Общество

Диких животных в Полистовье привьют от бешенства оральной вакциной

Очередная иммунизация диких животных против бешенства оральной вакциной «Рабивак» состоялась на территории Полистовского заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото: Михаил Парфенов

Иммунизация проводится путем раскладки брикетов-приманок, изготовленных из продуктов, съедобных для плотоядных: мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина. При поедании животными брикетов формируется стойкий иммунитет к вирусу бешенства на 12 месяцев.

Вакцина не опасна для животных, съевших несколько доз одновременно.