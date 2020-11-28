Общество

Псковичам предлагают выбрать название для общественной территории на Завеличье

На портале «Мой дом» проходит голосование по вопросу присвоения официального названия территории между детскими садами №48, №50 и школой №24 в Пскове.

Благоустройство данной территории было завершено в декаре 2019 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь оборудованы велодорожки, велопарковка, заменено асфальтовое покрытие площадок и тротуаров, установлены бортовые камни, малые архитектурные формы и ограждения.

В общественную комиссию по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове обратились жители дальнего Завеличья с ходатайством присвоить территории между детскими садами №48, №50 и школой №24 официальное название. Жители микрорайона предложили свои варианты для наименования сквера: «Связь поколений» и «сквер «Молодежи».

Псковичам предлагается принять участие в голосовании, выбрав один из двух вариантов названия или предложив свой.

Голосование продлится до 8 декабря.

Все предложенные варианы будут рассмотрены на заседании Общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.