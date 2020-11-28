Общественный пресс-центр ПЛН: Дело псковского бизнесмена Александра Данилова

Во вторник, 1 декабря, в 11:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная делу псковского бизнесмена Александра Данилова.
Почти год прошел с момента резонансного задержания известного псковского бизнесмена Александра Данилова. С тех пор главному фигуранту неоднократно изменяли меру пресечения. В итоге помещение в СИЗО было заменено сначала на домашний арест, а затем и вовсе на запрет совершения определенных действий.
Что сегодня с уголовным делом Александра Данилова? Какие обвинения предъявлены в рамках расследования дела? Проводятся ли следственные действия с обвиняемыми?
Какова позиция защиты бизнесмена Данилова?
На вопросы журналистов ответит адвокат Александра Данилова - Мамченко Алла Ивановна.