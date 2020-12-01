Общество

В Пскове на улице Алехина откроется участковый пункт полиции

Псковская гордума согласовала передачу в безвозмездное пользование УМВД РФ по городу Пскову нежилого помещения на улице Алехина, 24, без проведения торгов для размещения участкового пункта полиции. Об этом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 45-й сессии гордумы.

Ранее, в 2012 году решением Псковской городской Думы управлению министерства внутренних дел по городу Пскову было предоставлено нежилое помещение на ул. А. Алехина, 5 для создания участкового пункта полиции и размещения добровольной народной дружины сроком до октября 2022 года. Однако в феврале 2019 года договор безвозмездного пользования, заключенный в отношении данного помещения, был расторгнут. Это связано с тем, что помещение неоднократно затапливалось канализацией и было признано нерабочим.

В адрес администрации города Пскова неоднократно поступали обращения граждан микрорайонов «Овсище», «ДЭУ» об оказании содействия по возобновлению работы участкового пункта полиции в микрорайоне. Для этих целей администрация подобрала помещение на первом этаже девятиэтажки на Алехина, 24. Сегодня на сессии депутаты большинством голосов одобрили передачу помещения в безвозмездное пользование УСВД Пскова.

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Напомним, ранее депутат Олег Брячак высказался против безвозмездной передачи муниципальных помещений в безвозмездное пользование силовым структурам. Депутат Дмитрий Барабанов в ответ обратил внимание, что в данной ситуации речь идет о взаимной выгоде, поскольку речь идет о создании условий для обеспечения правопорядка на территории города.