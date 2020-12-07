Общество

Реконструкция корпуса «Б» Псковского перинатального центра планируется в 2022 году

Вопрос реконструкции корпуса «Б» Псковского перинатального центра с целью дальнейшей передачи помещений для нужд городской поликлиники рассмотрели участники согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на первом заседании 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Денис Иванов напомнил, что корпус «Б» имеет переходы с действующим перинатальным центром, а по нормам СанПиН такого взаимодействия не должно быть. «Корпус "Б" планируется отделить от корпусов "А" и "В" перинатального центра, Росреестр рекомендовал сделать разделение этих корпусов», - пояснил он.

Затем планируется завершить проектно-сметную документацию и пройти государственные экспертизы в 2021 году. Реконструкция планируется в 2022 году, добавил Денис Иванов.

Согласительная комиссия рекомендовала администрации области продолжить работу по поиску источников финансирования на реконструкцию корпуса «Б».