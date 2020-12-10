Общество

Отделение хирургии откроется в гдовской больнице 14 декабря

Отделение хирургии откроется в Гдовской районной больнице 14 декабря, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

26 ноября стало известно о том, что отделение закрылось в связи с болезнью врача-хирурга. «С понедельника отделение хирургии открывается и будет работать в обычном режиме», - говорится в сообщении.

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Кроме того, полностью вылечились от COVID-19 и вернулись к работе заведующая терапевтическим отделением филиала Локнянской больницы, сотрудники Псковской областной инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках.