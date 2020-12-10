Общество

В Псковском районе созданы общественные советы председателей садоводческих товариществ

Общественные советы председателей садоводческих некоммерческих товариществ созданы и начинают работу в декабре этого года в Псковском районе, в частности, в Карамышевской волости. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской региональной общественной организации «Комиссия по садоводствам», организованы они с целью содействия развитию СНТ, координации их деятельности, популяризации ведения коллективного садоводства, создания условий для расширения рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Советы будут вырабатывать рекомендации по решению садоводческих вопросов, содействовать администрации в их решении, а также в подготовке садоводческих мероприятий.

«Это, безусловно, шаг вперед по взаимодействию садоводов с органами власти. В России подобных советов крайне мало. Надеемся, что, появятся у нас и стратегия, и система мероприятий по развитию столь важного, тем более в условиях пандемии, сектора самозанятости граждан садоводством. В настоящее время еще два муниципалитета готовят распоряжения об организации советов: Псков и Торошинская волость. Мы очень благодарны муниципалитетам-передовикам за то, что они откликнулись на нашу инициативу», - прокомментировала председатель комиссии по садоводствам Анна Войченко.

В комиссии также пояснили, что идея создания советов председателей СНТ при администрациях была поддержана Фондом президентских грантов в рамках проекта «Повышение уровня взаимодействия органов власти с садоводческими товариществами как залог успешного развития крупнейшего сектора некоммерческой самозанятости населения региона», который недавно успешно реализовался в регионе.

Проект заложил основы для развития гражданского общества в сфере коллективного садоводства. Садоводы-активисты успешно прошли курс правовых, управленческих семинаров, создан тематический сайт, разработаны «дорожные карты» для СНТ, увеличилось количество и повысилось качество мероприятий с органами власти.