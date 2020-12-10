В Псковском районе созданы общественные советы председателей садоводческих товариществ

Общественные советы председателей садоводческих некоммерческих товариществ созданы и начинают работу в декабре этого года в Псковском районе, в частности, в Карамышевской волости. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской региональной общественной организации «Комиссия по садоводствам», организованы они с целью содействия развитию СНТ, координации их деятельности, популяризации ведения коллективного садоводства, создания условий для расширения рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
Советы будут вырабатывать рекомендации по решению садоводческих вопросов, содействовать администрации в их решении, а также в подготовке садоводческих мероприятий.
В комиссии также пояснили, что идея создания советов председателей СНТ при администрациях была поддержана Фондом президентских грантов в рамках проекта «Повышение уровня взаимодействия органов власти с садоводческими товариществами как залог успешного развития крупнейшего сектора некоммерческой самозанятости населения региона», который недавно успешно реализовался в регионе.
Проект заложил основы для развития гражданского общества в сфере коллективного садоводства. Садоводы-активисты успешно прошли курс правовых, управленческих семинаров, создан тематический сайт, разработаны «дорожные карты» для СНТ, увеличилось количество и повысилось качество мероприятий с органами власти.