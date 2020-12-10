Общество

Глава облсовпрофа поздравил псковичей с Днем Конституции

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил жителей региона с Днем Конституции РФ.

«В этот день двадцать семь лет назад на общероссийском референдуме был принят основной закон нашей страны. Это событие стало наиважнейшим в новейшей истории России и дало мощный импульс для становления и развития правового демократического государства. Стремительное течение времени и неизбежные изменения в жизни общества повлекли за собой новые требования к основному закону страны и в 2020 году были приняты поправки к Конституции. Профсоюзы приняли самое активное участие в формировании поправок. Благодаря и при поддержке профсоюзов были приняты поправки, касающиеся минимального размера оплаты труда, индексации заработной платы, вопросов здравоохранения и индексации пенсий», - говорится в тексте.

«Перед нами всеми стоит основная задача – беречь все те ценности, которые провозглашает Конституция. От нас зависит будущее нашей страны. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне!», – поздравил псковичей председатель облсовпрофа Игорь Иванов.