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Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с коронавирусом

Главную ошибку, ведущую к повторной госпитализации с COVID-19, назвал кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, чаще всего это возникает, когда COVID-19 не долечили, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Вечернюю Москву».

«Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы», - рассказал Кондрахин.

Врач советует соблюдать ряд условий, чтобы снизить вероятность развития осложнений после выписки из больницы: в частности, соблюдать требования врача по лечению на дому.

«Есть некоторые препараты, которые необходимо принимать месяц. Очень важно допить их до конца. Второй момент - необходимо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Другое важное условие - не переохлаждаться, не мерзнуть», - отметил он.

Помимо этого, терапевт рекомендует не перегружать организм физическими нагрузками, следить за давлением, снизить количество жирной, острой, сладкой и соленой пищи в рационе, а также как минимум на месяц отказаться от алкоголя.

Ранее журнал Journal of the American Medical Association опубликовал исследование - его авторы проанализировали данные о 2200 пациентах, переживших госпитализацию в связи с коронавирусом, а также о 1800 больных, лежавших в медучреждении с пневмонией, и о 3500 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оказалось, что в первые 10 дней у выписанных из больницы пациентов с COVID-19 был на 40-60% более высокий риск снова оказаться там или умереть, чем у остальных участников исследования. Наиболее частой причиной повторной госпитализации был рецидив коронавирусной инфекции - у 30% пациентов.