Общество

«Обратный отсчет» с Александром Котовым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 декабря. Гость эфира – председатель Псковского областного Собрания Александр Котов — рассказал, каким уходящий год был для регионального парламента.

Год был крайне непростой, вызовов было много. Справился ли с ними региональный парламент? Насколько успешно он отработал этот год и какой отпечаток на работу депутатов наложил коронавирус? Как Александр Котов оценивает принятый бюджет Псковской области следующий год и плановый двухлетний период? Много ли предложений депутатов вошло в окончательную редакцию законопроекта о бюджете? Существует ли такой сценарий развития Псковской области, при котором она утратит статус дотационной и сможет существовать вполне комфортно без федеральной подпитки или при существующей бюджетной политике это в принципе невозможно?

На эти и другие вопросы ответил гость студии.