Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новые банковские услуги для предпринимателей
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
10 причин рекомендовать Сбербанк
новый год еда без хлопот
С двух ног в один сапог
Потребкредит: брать нельзя откладывать?
твоя история Проект Агон
Выбираем подарки в Пскове
конкурс лучшее новогоднее оформление
Жить и строить нацпроекты помогают
безопасность - дело каждого
Самые важные нацпроекты
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Общество 27.12.2020 21:534 Почти 400 новых случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки 28.12.2020 14:570 «Обратный отсчет» с Александром Котовым. ВИДЕО 28.12.2020 14:170 Министр просвещения призвал регионы дать учителям выходные 30 и 31 декабря 28.12.2020 14:022 Александр Котов: Система здравоохранения небезупречна 28.12.2020 14:000 Единороссы поздравили с Новым годом сотрудников Великолукского ковид-центра 28.12.2020 13:480 70 бесплатных обедов для сотрудников скорой помощи ежедневно готовят повара «ПсковАгроИнвеста»
 
 
 
Самое популярное 26.12.2020 00:2929 В Пскове снаряд после непроизвольного выстрела из пушки попал в торговый центр 25.12.2020 10:2519 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2020 26.12.2020 18:0114 100 псковских миллионеров. Допрыгнуть до девятизначных 25.12.2020 06:379 425 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области 27.12.2020 14:271 На Псковскую область обрушится ледяной дождь
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Обратный отсчет» с Александром Котовым. ВИДЕО

28.12.2020 14:57|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 декабря. Гость эфира – председатель Псковского областного Собрания Александр Котов — рассказал, каким уходящий год был для регионального парламента.

Год был крайне непростой, вызовов было много. Справился ли с ними региональный парламент? Насколько успешно он отработал этот год и какой отпечаток на работу депутатов наложил коронавирус? Как Александр Котов оценивает принятый бюджет Псковской области следующий год и плановый двухлетний период? Много ли предложений депутатов вошло в окончательную редакцию законопроекта о бюджете? Существует ли такой сценарий развития Псковской области, при котором она утратит статус дотационной и сможет существовать вполне комфортно без федеральной подпитки или при существующей бюджетной политике это в принципе невозможно?

На эти и другие вопросы ответил гость студии. 

Теги: #эхо москвы в пскове #псковское областное собрание #обратный отсчет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 277 человек
28.12.2020, 14:570 «Обратный отсчет» с Александром Котовым. ВИДЕО 28.12.2020, 14:550 Псковичи исполнили мечту ребенка в рамках акции «Елка желаний» 28.12.2020, 14:510 Россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях 28.12.2020, 14:270 Более 5 млрд рублей инвестировал «Титан-Полимер» в строительство завода под Псковом
28.12.2020, 14:170 Министр просвещения призвал регионы дать учителям выходные 30 и 31 декабря 28.12.2020, 14:022 Александр Котов: Система здравоохранения небезупречна 28.12.2020, 14:000 Единороссы поздравили с Новым годом сотрудников Великолукского ковид-центра 28.12.2020, 13:540 Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге
28.12.2020, 13:480 70 бесплатных обедов для сотрудников скорой помощи ежедневно готовят повара «ПсковАгроИнвеста» 28.12.2020, 13:371 Лучших воркаутеров выбирают в Псковской области 28.12.2020, 13:341 Александр Котов: В моей практике это был самый напряженный год 28.12.2020, 13:320 Ледяной дождь прогнозируют в отдельных районах Псковской области
28.12.2020, 13:222 Непростым, но успешным стал 2020 год для псковского завода «Титан-Полимер» - Герман Петрушко 28.12.2020, 13:191 В Кремле прокомментировали отсутствие у Путина прививки от коронавируса 28.12.2020, 13:110 Музыкальные премьеры прозвучали на онлайн-концерте «Россия начинается здесь» 28.12.2020, 13:063 Качество ремонта Северного обхода Пскова проверил Михаил Ведерников
28.12.2020, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Котовым 28.12.2020, 12:570 Мужчину задержали за кражу вина и еды в Пскове 28.12.2020, 12:4811 Губернатор оценил новый логотип «Псковпассажиравтотранса» 28.12.2020, 12:410 В преддверии Нового года великолучанка попалась полицейским пьяной за рулем
28.12.2020, 12:330 Сбербанк оказал помощь Театрально-концертной дирекции в приобретении средств защиты 28.12.2020, 12:250 Новые автобусы «Псковпассажиравтотранса» поставят на учет в ГИБДД до конца года 28.12.2020, 12:160 Стало известно, кто из псковичей получит годовую премию в этом году 28.12.2020, 12:090 15 нарушителей режима границы задержали пограничники в Невельском районе
28.12.2020, 11:582 Михаил Ведерников поручил составить протокол по недостаткам реконструкции улицы Поземского 28.12.2020, 11:510 Псковские села поставили рекорд по скачиванию в интернете 28.12.2020, 11:500 Псковичи продолжают фиктивно прописывать иностранцев в своих домах 28.12.2020, 11:450 ПЛН-ТВ: Хорошо ли украсили Псков к Новому году?
28.12.2020, 11:450 Дом офицеров поздравил псковичей с наступающим Новым годом в стиле action 28.12.2020, 11:400 «Обратный отсчет»: Справилось ли Псковское областное Собрание с вызовами 2020 года? 28.12.2020, 11:320 Ремонт улицы Инженерной в Пскове завершат в 2021 году 28.12.2020, 11:240 План по реформе органов власти утвердили в России
28.12.2020, 11:226 Губернатору не понравилась сломанная тактильная плитка на улице Фабрициуса в Пскове 28.12.2020, 11:162 Псковичи стали чаще оплачивать товары и услуги банковскими картами 28.12.2020, 11:140 Сыр и рыбу украл пскович из магазина на улице Льва Толстого 28.12.2020, 11:120 Жириновский назвал возможных президентов России
28.12.2020, 11:012 Перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской открыт для транспорта 28.12.2020, 10:591 Названы условия, при которых 31 декабря может стать нерабочим днем 28.12.2020, 10:551 Рейтинг политической активности. Вокруг бюджета 28.12.2020, 10:390 «Обратный отсчет»: Каким был 2020 год для якорного резидента ОЭЗ «Моглино»?
28.12.2020, 10:300 Пропавшего рыбака в зеленой фуфайке разыскивают в Псковском районе 28.12.2020, 10:111 Теплый Новый год ожидает жителей Псковской области 28.12.2020, 10:080 Жилой дом сгорел в Стругокрасненском районе 28.12.2020, 09:540 О святынях Снетогорского монастыря расскажут в рамках проекта «Вечера на Печерском подворье»
28.12.2020, 09:410 Руководителя станции по борьбе с болезнями животных оштрафовали в Псковской области 28.12.2020, 09:340 «Опель» подожгли в Печорах 28.12.2020, 09:150 Эксперты предрекли снижение спроса на услуги бухгалтеров и таксистов 28.12.2020, 09:041 Россияне постепенно снижают градус потребляемого алкоголя
28.12.2020, 08:520 С ростом цен на жилье предложили бороться пошлинами на арматуру 28.12.2020, 08:430 Названы самые популярные у россиян товары года на «Авито» 28.12.2020, 08:310 Россия проиграла Чехии на молодежном ЧМ по хоккею – 2:0 28.12.2020, 08:231 Только 44% россиян могут материально помогать пожилым родителям
28.12.2020, 08:123 Роскачество рассказало, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу 28.12.2020, 08:006 Половина родителей заявила о беспрецедентном отставании школьников 28.12.2020, 07:480 В Гидрометцентре назвали регионы с самой теплой новогодней ночью 28.12.2020, 07:351 Россиян ждет короткая рабочая неделя
28.12.2020, 00:242 Назван лучший футболист XXI века 27.12.2020, 22:332 Энергетики восстановили работу основной сети в Псковской области после второй волны циклона «Грета» 27.12.2020, 21:550 В Минске впервые с августа не стали организовывать марш протеста против режима Лукашенко 27.12.2020, 21:534 Почти 400 новых случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки
27.12.2020, 21:270 Российские экономисты назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат в 2021 году 27.12.2020, 21:130 Очевидцы сняли на видео пожар в жилом доме в псковской деревне 27.12.2020, 20:550 МЧС продолжает работу по предотвращению пожаров в Псковской области 27.12.2020, 20:094 В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса
27.12.2020, 19:341 Два вуза снизят стоимость обучения на 10% из-за удаленки 27.12.2020, 18:410 МЧС напомнило псковичам о правилах пожарной безопасности в жилье 27.12.2020, 18:005 В доме престарелых в Бельгии скончались 18 человек после визита Санты с COVID-19 27.12.2020, 17:570 Стартовала трансляция онлайн-концерта «Россия начинается здесь». ВИДЕО
27.12.2020, 17:120 Студент великолукского вуза выиграл соревнования в рамках чемпионата России по биатлону 27.12.2020, 17:007 Эксперт назвал лучшие способы предотвратить похмелье 27.12.2020, 16:380 До восьми градусов мороза ожидается в Псковской области в понедельник 27.12.2020, 16:190 Для педагогических вузов 30 и 31 декабря будут выходными
27.12.2020, 16:010 Рейды в местах реализации пиротехники проходят в Псковской области 27.12.2020, 15:442 83 бригады псковских энергетиков ликвидируют последствия циклона «Грета» 27.12.2020, 15:223 Фотофакт: Русская дорожная забава 27.12.2020, 14:548 В Кремле объяснили, почему Путин еще не сделал прививку от коронавируса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.