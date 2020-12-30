Общество

Псковская городская поликлиника опубликовала график работы на праздничных выходных

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Псковская городская поликлиника опубликовала график работы на праздничных выходных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении, 31 декабря будет рабочим днем, сокращенным на 1 час.

1 января – дежурная служба, прием терапевта, приём вызовов с 08.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.

2 января – дежурная служба, прием терапевта, приём вызовов с 08.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.

3 января – дежурная служба, прием терапевта, приём вызовов с 08.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.

4 января - дежурная служба, прием терапевта, прием вызовов, прием врача травматолога-ортопеда (поликлиника № 2, улица Коммунальная, 23) с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.

5 января - дежурная служба, прием терапевта, прием вызовов, прием врача-хирурга (поликлиника № 2, улица Коммунальная, 23) с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.

6 января – дежурная служба, прием терапевта, прием врача-хирурга (поликлиника № 1, улица Кузнецкая, 19), прием врача травматолога-ортопеда (поликлиника № 2, улица Коммунальная, 23), прием вызовов с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.

7 января – дежурная служба, прием терапевта, прием вызовов, прием врача-хирурга (поликлиника № 2, улица Коммунальная, 23) с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.

8 января – дежурная служба, прием терапевта, прием вызовов, прием врача-хирурга, врача акушера-гинеколога (поликлиника № 3, улица Индустриальная, 8) с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.

9 января – по графику рабочей субботы с 8.00 до 17.00, прием вызовов, обслуживание вызовов на дому.

10 января – дежурная служба, прием терапевта, прием вызовов с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.

11 января – рабочий день.

Телефоны поликлиники №1 (улица Кузнецкая, 19):

66-53-54 – регистратура;

66-53-57, 66-53-58 – вызов врача на дом.

Телефоны поликлиники №2 (улица Коммунальная, 23):

56-78-15 – регистратура;

56-96-98 – вызов врача на дом.

Телефоны поликлиники №3 (улица Индустриальная, 8):

53-33-88 – регистратура;

53-29-46 – вызов врача на дом.

Колл-центр – 29-90-28.