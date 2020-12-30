Псковская городская поликлиника опубликовала график работы на праздничных выходных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении, 31 декабря будет рабочим днем, сокращенным на 1 час.
1 января – дежурная служба, прием терапевта, приём вызовов с 08.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.
2 января – дежурная служба, прием терапевта, приём вызовов с 08.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.
3 января – дежурная служба, прием терапевта, приём вызовов с 08.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.
4 января - дежурная служба, прием терапевта, прием вызовов, прием врача травматолога-ортопеда (поликлиника № 2, улица Коммунальная, 23) с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.
5 января - дежурная служба, прием терапевта, прием вызовов, прием врача-хирурга (поликлиника № 2, улица Коммунальная, 23) с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.
6 января – дежурная служба, прием терапевта, прием врача-хирурга (поликлиника № 1, улица Кузнецкая, 19), прием врача травматолога-ортопеда (поликлиника № 2, улица Коммунальная, 23), прием вызовов с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.
7 января – дежурная служба, прием терапевта, прием вызовов, прием врача-хирурга (поликлиника № 2, улица Коммунальная, 23) с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.
8 января – дежурная служба, прием терапевта, прием вызовов, прием врача-хирурга, врача акушера-гинеколога (поликлиника № 3, улица Индустриальная, 8) с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.
9 января – по графику рабочей субботы с 8.00 до 17.00, прием вызовов, обслуживание вызовов на дому.
10 января – дежурная служба, прием терапевта, прием вызовов с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов на дому.
11 января – рабочий день.
Телефоны поликлиники №1 (улица Кузнецкая, 19):
Телефоны поликлиники №2 (улица Коммунальная, 23):
Телефоны поликлиники №3 (улица Индустриальная, 8):
Колл-центр – 29-90-28.