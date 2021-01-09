Общество

Волонтеры ежедневно доставляют горячие обеды медикам «красных зон» Псковской области

Активисты волонтерского центра «Единой России» в новогодние каникулы обеспечивают горячим питанием медицинских работников во всех муниципальных образованиях Псковской области. Бесплатные обеды получают медицинские работники, борющиеся с коронавирусом в «красной зоне»: ежедневно питание поставляется в псковский и великолукский ковид-центры, в инфекционные отделения районных больниц и на посты скорой помощи. В меню обеда: второе блюдо, салат, хлеб, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В Пскове волонтеры привозят горячее питание медикам ковид-центра, городской больницы, городской инфекционной больницы, а также сотрудникам скорой помощи.

В Великих Луках каждый день полноценные домашние обеды получают порядка 100 медицинских работников. Питание доставляют депутаты Великолукской городской Думы, в частности, Сергей Агарев и Сергей Поварещенков. Горячие комплексные обеды ежедневно получает медперсонал районных больниц и постов скорой помощи практически во всех районах области. В Опочке горячие обеды медикам доставляют, в частности, секретарь Опочецкого местного отделения Юрий Богашев и председатель Собрания депутатов Опочецкого района Татьяна Полянская.

Усвятское районное местное отделение партии «Единая Россия» с 28 декабря также организует доставку горячего питания в ежедневном режиме сотрудникам скорой медицинской помощи.