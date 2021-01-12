Общество

Почти 300 псковских ветеранов получили новогодние продуктовые наборы

Активисты волонтерского центра «Единой России» Псковской области поздравили с Новым годом и Рождеством участников Великой Отечественной войны в рамках всероссийской акции «С новым годом, ветеран!». Партийцы вручили 296 ветеранам региона наборы с шампанским, мандаринами и другими продуктами, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Секретарь Дновского отделения партии, глава района Михаил Шауркин вручил праздничный набор двум участникам Великой Отечественной войны – Вере Аристарховой и Клавдии Кузьминой. «Какой бы тяжёлый ни выдался год, мы оптимистично смотрим в будущее и полны надежды на лучшее», - отметили женщины.

«Забота о пожилых людях, о ветеранах войны – наш общий долг, наша святая обязанность, и я рад принимать участие в этой акции, рад отдать дань уважения нашим жительницам Дно, приближавшим Великую Победу», – сказал Михаил Шауркин.

Секретарь Красногородского отделения партии Валентина Понизовская с Дедом Морозом и Снегурочкой тоже навестили участников войны, вручили им новогодние продуктовые наборы, ананасы и праздничные торты с надписью «С Новым Годом и Рождеством, дорогой ветеран!» от местного отделения.