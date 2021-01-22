Общество

Новогодние каникулы псковичей: путешествия по России, онлайн-знакомства и еда на дом

МТС Банк проанализировал траты жителей Псковской области в период новогодних каникул. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании МТС, исследование показало, что большой популярностью в наступившем году пользовались онлайн-знакомства, услуги курьеров и доставка готовой еды на дом.

Фото: пресс-служба МТС

В новогодние каникулы многие жители региона традиционно отправляются в путешествия. Несмотря на ограничения въезда в большинство стран, количество транзакций в этой категории в первые десять дней нового года уменьшилось всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вместо поездок за рубеж жители региона стали активно осваивать внутренний туризм. Об этом свидетельствуют снижение трат в валюте в 5,8 раза и уменьшение транзакций в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в 4,9 раза.

Оставшиеся дома предпочли онлайн-шоппинг

Общее количество онлайн-транзакций в первые дни 2021 года увеличилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большой популярностью пользовались онлайн-знакомства – количество платежей на подобных сервисах выросло в 3,2 раза. Услуги курьеров оплачивали в 2,6 раза чаще, а готовую еду заказывали на дом в 2,2 раза чаще. При этом количество офлайн транзакций в ресторанах уменьшилось на 10%, в заведениях фастфуда – на 25%, а в барах и ночных клубах – уже в 2,6 раза. Одновременно с этим покупки в алкомаркетах увеличились на 42%, а в супермаркетах – всего на 9%.

Длинные выходные позволили уделить внимание домашним делам – количество транзакций в магазинах товаров для дома и ремонта в регионе выросло на 50%.

В начале прошлого года самым популярным развлечением на новогодних каникулах в регионе был поход в кинотеатр. Но в новогодние каникулы 2021 года количество транзакций по покупке билетов уменьшилось на 47%. Псковичи смотрели кино дома – покупки в онлайн-кинотеатрах выросли на 22%.

Азарт и благотворительность

На 26% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество транзакций в категории азартные игры – псковичи в надежде на новогоднее чудо покупали лотерейные билеты и делали ставки.

Год к году на 29% увеличилось количество благотворительных пожертвований – жители региона не только надеются на чудо, но и дарят его другим.