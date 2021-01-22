Общество

Волонтеры благоустроили территорию у великолукского Дома ветеранов

Волонтерский центр «Единой России» расширяет форматы помощи людям. В Великих Луках 22 января партийные волонтеры Великих Лук очистили территорию и подход к Дому ветеранов на улице Щорса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, с просьбой помочь к партийцам обратилась руководитель учреждения Светлана Макарова.

«Зима в этом году как никогда снежная. На нашего дворника нагрузка увеличилась в разы. За помощью обратилась к активистам «Единой России». Очень быстро отреагировали и уже сегодня приводят в порядок нашу прогулочную зону. Теперь бабушки и дедушки безопасно будут прогуливаться по свежему воздуху для своего здоровья. Спасибо», - отметила Светлана Макарова.

К трудовому десанту присоединились не только члены партии, но и сторонники. Волонтер Андрей Миронов впервые принял участие в партийном мероприятии. Молодой человек совсем недавно стал сторонником партии «Единая Россия».

«Я давно хотел пополнить ряды "Единой России" и вот перед Новым годом стал сторонником, не пожалел ни разу. Партия делает много полезных дел для людей. Вот и сегодня мы сделали небольшое, но нужное дело», - рассказал Андрей Миронов.