Общество

У «Ласточки» Псков - Великий Новгород - Петрозаводск появится новая остановка

Скоростные поезда «Ласточка» № 819 и № 820 (Псков - Великий Новгород - Петрозаводск) с завтрашнего дня, 27 января, будут дополнительно останавливаться на станции Уторгош в Шимском районе Новгородской области. Договоренность о дополнительной остановке поезда была достигнута региональным министерством транспорта с ОАО «РЖД», пишет «Деловой Петербург».

Кроме того, дополнительную остановку на территории Новгородской области с 5 февраля будет делать электропоезд «Ласточка» по пути из Великого Новгорода в Санкт-Петербург и обратно - на станции Мясной Бор.

Речь идет об утренней «Ласточке» из Великого Новгорода (№ 7002) и вечерней из Петербурга (№7003).