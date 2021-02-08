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Гидрометцентр не исключает повторения сильных морозов в европейской России

В европейской части России не исключено повторение сильных морозов до конца зимы, однако они могут быть не такими сильными, как сейчас, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Я в таких ситуациях на интуицию не полагаюсь, потому что вероятность существует, что будет повторение. Ситуация, что сильные морозы в феврале - редкая. Последний раз они были в 2006 году… Когда вы говорите, что можно ли надеяться, что это (сильные морозы) последний аккорд зимы, то, следуя Аристотелю, можно рассчитывать, что еще будет аккорд. Я бы не стал с определенностью говорить. Может быть, не такой интенсивности, но похолодание может быть», - сказал Вильфанд.

Метеоролог привел афоризм, который приписывают основателю метеорологии - Аристотелю. Ученый говорил, что когда умирает последняя надежда, рождается следующая.

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«У нас есть прогнозы, которые прогнозируют не только среднемесячные значения температуры, но и степень неоднородности погоды… Когда индексы циркуляции (различных атмосферных образований) находятся в противофазе, то есть, они противоречат друг другу… Когда такие конфликтные индексы, то это характеристика того, что будет неоднородный сезон - будут периоды потепления и периоды похолодания. Раз неоднородность, то будет еще похолодание», - сказал Вильфанд.