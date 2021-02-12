Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции с главврачом Псковского онкодиспансера

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции с главным врачом Псковского областного клинического онкологического диспансера Александром Юровым.

4 февраля отмечался Всемирный день борьбы против рака. Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о снижении смертности от онкозаболеваний в России. Какова ситуация в Псковской области? Можно ли также говорить о позитивной динамике? Кто чаще заболевает в Псковской области онкозаболеваниями: пожилые люди или рак в регионе «помолодел»? Какие виды онкологии сейчас наиболее распространены? Является ли наследственность самым серьезным фактором риска?

Существует ли сегодня кадровая проблема в онкоцентре? Каковы зарплаты специалистов? Как осуществлялась работа с онкобольными в сложнейший для псковской медицины коронавирусный период?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить спикера пресс-конференции.