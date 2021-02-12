Общество

На полигоне «Струги Красные» прошло тактическое учение танковых подразделений с боевой стрельбой

На полигоне «Струги Красные» завершилось тактическое учение с боевой стрельбой танковых подразделений Псковского гвардейского соединения ВДВ. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В соответствии с планом подготовки Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения на 2021 год, на полигоне «Струги Красные» в Псковской области подразделения отдельного танкового батальона соединения провели тактическое учение с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения танков Т-72Б3 (125-мм гладкоствольной пушки, 7,62-мм спаренного пулемета ПКТ) по появляющимся и движущимся мишеням на расстоянии до 1400 метров, а также по воздушным целям из 12,7-мм крупнокалиберного зенитного пулемета «Корд».

В соответствии с замыслом учения, танковая рота придавалась десантно-штурмовому батальону на БМД-4М для огневой поддержки наступающих десантно-штурмовых подразделений с задачей уничтожить противника закрепившегося в опорном пункте.

Командиром роты было принято решение на прорыв обороны противника, уничтожения его опорных пунктов с дальнейшим переходом к обороне и удержания указанного рубежа, совместно с десантно-штурмовыми подразделениями, до подхода основных сил десантно-штурмового полка.

Все поставленные задачи были успешно выполнены. Командование соединения высоко оценило подготовку танкистов-десантников.

Также в рамках учения экипажи танков отработали упражнения по вождению боевых машин по пересеченной лесистой местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.