Общество

Адвокатов из числа военных пенсионеров освободили от уплаты взносов в ПФР

С 1 января адвокаты, получающие пенсию за выслугу лет и по инвалидности по линии силового ведомства, исключены из числа страхователей и застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Это изменение влечет за собой их освобождение от уплаты страховых взносов, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда по Псковской области.

Однако законодательство предоставляет адвокатам право добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях приобретения страхового стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов для последующего назначения страховой пенсии по старости. Для этого необходимо подать в территориальный орган ПФР заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Размер добровольно уплачиваемых страховых взносов они будут определять самостоятельно.

В ОПФР отметили, что периоды добровольной уплаты страховых взносов учитываются только в страховой стаж и не включается в «северный» стаж.

При этом правовой статус адвокатов, не являющихся военными пенсионерами, не изменился. Они, как и прежде, являются страхователями и застрахованными лицами в системе ОПС и продолжают уплачивать страховые взносы в фиксированном размере.