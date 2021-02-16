Общество

Руководителям муниципальных учреждений Пскова рассказали о вакцинации от коронавируса

Заседание по вопросам вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции проходит в ГКЦ Пскова под руководством заместителя главы администрации города Александра Коновалова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участие в нем принимают сотрудники структурных подразделений городской администрации, руководители муниципальных учреждений образования, культуры, спорта, ЖКХ.

Александр Коновалов напомнил, что с 18 января в России проводится массовая вакцинация населения против COVID-19. «На территории страны разработаны эффективные вакцины. Скепсис, который был в мировом сообществе, постепенно сходит на нет. Есть задача - получить к концу года максимальный эффект от вакцинации — выработать коллективный иммунитет, и здравоохранение идет нам навстречу в части выполнения данной задачи, вплоть до выезда по месту работы трудовых коллективов», - отметил он.

По его словам, предстоит продолжить массовую вакцинацию в системе дошкольного образования, культуры, спорта и на муниципальных предприятиях.

«Звучат опасения по поводу того, что вакцина опасна. Сегодняшняя встреча нацелена, в том числе, и на то, чтобы их развеять», - подчеркнул Александр Коновалов. Далее он предоставил слово главврачу ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галине Неваленной.

Она напомнила, что Псков, как и вся страна, живет с коронавирусом уже год. Первой в областном центре пациенткой с таким диагнозом стала псковская танцовщица, которая жила в Китае. На сегодняшний день в Пскове зафиксировано 11 203 случая COVID-19.

Чтоб сдержать дальнейшее развитие инфекции, защитить население от заболевания, необходимо вакцинироваться, подчеркнула Галина Неваленная. «Иначе мы не сможем выстоять перед новой волной», - пояснила она.

Вакцинация проводится с 18 лет российской вакциной «Спутник V» в два этапа, второй - спустя 21 день. Псковская городская поликлиника проводит прививочную кампанию во всех трех поликлиниках в будни и выходные дни по особому графику. Вакцинация проводится преимущественно по предварительной записи, чтобы избежать очередей и пересечения потоков пациентов. После прививки пациенту рекомендуется не выходить на улицу в течение получаса.

Врач обратила внимание, что после прививки возможен подъем температуры, гриппоподобное состояние — слабость, ломота в теле и покраснение в месте укола. В случае, если температура держится после прививки в течение нескольких дней, необходимо обратиться к врачу, продолжила Галина Неваленная.

Тем, кто переболел коронавирусом, не рекомендуется прививаться в течение полугода, добавила она.

При составлении списков для вакцинации формируются приоритетные группы населения:

по возрасту, старшее поколение 55 лет и старше

по группам диспансерного наблюдения, пациенты с хроническими заболеваниями

по профессиональному приоритету, группы населения, которые имеют определенный риск заражения, профессия которых связана с общением, с большим количеством людей, медики, педагоги, социальные работники, сфера жизнеобеспечения, коммунальные службы, работники городского транспорта и т. д.

Записаться на вакцинацию можно по телефону колл-центра поликлиники 299-028, по телефонам регистратуры, через портал госуслуг в электронный календарь. Записаться можно и на приеме у врача, то есть доступны все виды записи.

Поликлиника также проводит плановую выездную вакцинацию на предприятиях и в учреждениях.

Перед вакцинацией необходимо заполнить анкету, ознакомиться с памяткой, пройти осмотр, чтобы провериться на предмет противопоказаний. Для удобства и сокращения времени пребывания в поликлинике рекомендуется заранее ознакомиться с памяткой и заполнить анкету. Эта информация размещена на всех доступных сайтах, в том числе на сайте поликлиники.

В завершение заседания Галина Неваленная ответила на вопросы присутствующих и рекомендовала руководителям муниципальных предприятий и учреждений довести информацию о вакцинации до своих коллективов.