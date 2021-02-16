Общество

Псковским НКО напомнили о необходимости вовремя отчитаться о своей деятельности

Руководителям псковских некоммерческих организаций напомнили, что 15 апреля 2021 года истекает срок представления ежегодной отчетности о деятельности за предыдущий год. В региональном управлении Министерства юстиции РФ рассказали Псковской Ленте Новостей, как именно должны отчитаться общественные объединения и НКО.

Так, общественные объединения должны предоставить информационное письмо о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях (в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц), а также отчет по форме № ОН 0003.

В отчете предоставляется информация об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании.

Если в отчетном периоде общественное объединение не получало денежных средств от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, то форма № ОН0003 представляется с прочерками или нулями.

Некоммерческие организации, учредителями, участниками или членами которых не являются иностранные граждане и организации (либо лица без гражданства), а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в управление заявление о соответствии некоммерческой организации пункту 3.1 статьи 32 федерального закона «О некоммерческих организациях» и о продолжении деятельности.

Иные некоммерческие организации, за исключением указанных выше, обязаны представлять:

Отчет по форме № ОН 0001 (отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства).

Отчет по форме № ОН 0002 (о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства).

Представить указанную отчетность можно лично в отдел по делам некоммерческих организаций по адресу: Псков, ул. Гоголя, 4, 1 этаж, кабинет №4, или направить почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 180000, Псков, ул. Гоголя, 4.

Также отчеты можно разместить на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет ( www.minjust.ru ) или на официальном сайте регионального управления ( www.to60.minjust.ru ).

«За непредставление либо несвоевременное представление отчетов в установленный срок в отношении некоммерческих организаций будут применены меры административного воздействия в соответствии со статьей 19.7. КОАП РФ», - предупредили в управлении Министерства юстиции РФ по Псковской области.

Телефон для справок: 56-66-26.