Общество

Прокуратура выявила в порховской организации нарушение Трудового кодекса

Нарушение трудового законодательства выявила прокуратура в одной из организаций Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в трудовых договорах, заключенных ООО «Альфа» с работниками, работодатель установил выплату заработной платы 1-2 раза в месяц, не соблюдая при этом 15-дневный промежуток между выплатами, а также не устанавливая конкретные даты выплат. Фактически заработная плата работникам компании выплачивается один раз в месяц, что подтверждается платежными ведомостями.

В этой связи прокурор района внес в адрес директора организации представление с требованием о незамедлительном устранении выявленных нарушений закона.