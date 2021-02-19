В Роструде рассказали, как безопасно очистить крыши домов от снега

Госинспекция труда Псковской области призывает работодателей усилить меры безопасности при организации работ по очистке крыш от снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
До начала работ рекомендуется оценить риски, связанные с самопроизвольным сходом снега, и принять меры по их снижению. Организационные и технические мероприятия по снижению уровня таких рисков изложены в «Правилах по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве», утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2020 №758н, в «Правилах по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, а также в других нормативных правовых актах по охране труда.
Очищать крыши от снега могут работники старше 18 лет, прошедшие обучение и соответствующий инструктаж по охране труда. При этом работодатель должен обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, в том числе специальной одеждой и обувью.
Перед началом работ по очистке крыш от снега необходимо оформить наряд-допуск, установить ограждения и предупредительные знаки, обозначить границы опасных зон. При этом территория опасной зоны должна быть ограждена на ширину возможного падения снега. Место сброса снега и наледи необходимо обозначить лентой, проход пешеходов по территории временно перекрыть. С внешней стороны ограждений должны быть выставлены работники, подающие сигналы об опасности (сигнальщики).