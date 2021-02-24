Общество

Почта России реализует новую услугу во всех регионах страны

Почта России начала принимать заказы интернет-магазинов с доставкой до двери во всех регионах России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Почта России продолжает развивать сервис курьерской доставки для интернет-магазинов. Теперь компании по всей стране могут воспользоваться услугой «Курьер онлайн» для доставки посылок курьерами на дом. Раньше такая возможность была доступна только в 205 городах.

Клиенты могут сдать партии товаров в более чем 5 000 почтовых отделениях по всей России или воспользоваться опцией «Курьерский сбор», чтобы курьер приехал на склад и забрал посылки. Штатные курьеры почты доставляют посылки в более чем 11 300 населенных пунктов. Также почта в два раза снизила стоимость возврата посылок, отправляемых с помощью «Курьера онлайн», и теперь она составляет 50% от тарифа за прямую доставку.

«Наши отделения становятся универсальными центрами электронной коммерции, где можно быстро сдать посылки, в том числе для доставки курьером. У нас невысокая плата по наложенному платежу и одни из самых выгодных тарифов по рынку, тарификация отправления по физическому весу, а не по объему. Соответственно, нет скрытых наценок, и клиент всегда точно знает стоимость доставки. После оплаты товара покупателем интернет-магазин получает деньги на счет в течение 72 часов, что особенно важно для малого и среднего бизнеса. Еще один очевидный плюс – возможность переадресации и бесплатная повторная попытка вручения заказа. Важная для онлайн-ритейлеров метрика – выкуп – по итогам 2020 года составила 92%. В ближайших планах ряд серьезных улучшений, например, новая система нотификации, интервальная доставка, доставка в тот же день и другие», – отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России».

С февраля почта в два раза увеличила габариты грузов, допустимых для отправления «Курьером онлайн». Теперь сумма длины, ширины и высоты не должна превышать 220 см, а любая из сторон сможет составлять до 150 см в длину. Это позволит интернет-магазинам доставлять курьерами значительно более широкий ассортимент товаров, например, бытовую технику, габаритные спорттовары, предметы мебели, корма для животных. Также в три раза увеличился размер объявленной ценности для посылки — со 100 до 300 тысяч рублей.

«Курьер онлайн» – одна из самых востребованных услуг почты для компаний интернет-торговли. В прошлом году количество курьерских доставок выросло на 22% по сравнению с 2019 годом и составило 12 млн посылок. Количество e-comm клиентов выросло на 25% за год. Во многом это стало возможно благодаря упрощенному подключению корпоративных клиентов – с 1 апреля минувшего года заключить договор-оферты с Почтой можно онлайн за 30 минут. Раньше процесс мог занимать до нескольких недель.

Подробнее о об услуге «Курьер онлайн» и новых тарифах можно почитать на сайте.