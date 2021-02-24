Оконные блоки поменяют в Псковской горбольнице

В помещениях главного корпуса Псковской городской больницы (улица Коммунальная, 23) заменят оконные блоки и установят металлические решетки. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Всего установят 11 оконных блоков из ПВХ. Начальная (максимальная) цена контракта - 450 тысяч 416 рублей. Источник финансирования - средства предпринимательской деятельности.
Аукцион по определению подрядной организации состоится в электронной форме 10 марта. Работы будет необходимо произвести в течение 45 дней со дня заключения контракта.