Оконные блоки поменяют в Псковской горбольнице

Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора

Путин подписал закон о повышении штрафов за неповиновение силовикам

В Сбербанке запустили программу страхования по подписке в приложении

Дети-инвалиды получат спецкарты для льготного проезда в псковских автобусах

Подключиться к брокерскому обслуживанию можно через приложение СНГБ Онлайн

Порядок получения льгот по транспортному налогу без заявлений проработают в Псковской области

В Пыталовском районе мужчину осудили за кражу спустя более 6 лет

Финансирование программы по защите населения от ЧС увеличили в Псковской области

Под Псковом автомобиль занесло на встречную полосу, пострадали два человека

В Псковской областной больнице готовят помещение для ПЦР-лаборатории