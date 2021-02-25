Общество

Туалет от бывшего кинотеатра «Октябрь» увезли на ремонт

Биотуалет с площади Ленина в Пскове увезли сотрудники МП «Ярмарки и парки Пскова» для проведения ремонтных работ. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе администрации города, генеральный подрядчик по реконструкции «Октября» попросил освободить территорию для складирования строительных материалов. По предварительной информации, в связи с этим туалет на старое место не вернется.

Где будет установлен туалет после ремонта, пока неизвестно.

Горожанам и гостям Пскова предлагают пользоваться туалетом на парковке, расположенной на улице Карла Маркса.