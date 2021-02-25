Общество

Псковский бизнес сможет использовать 1С в облаках

Облачный бизнес МТС начал сотрудничество с компанией 1С, одним из ведущих российских разработчиков программного обеспечения для бизнеса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, провайдер запустил новое направление, которое займется хостингом клиентских систем 1С в облаке, их комплексным сопровождением и индивидуальной настройкой. Облачная реализация позволит обеспечить высокую скорость работы программ 1С и снизить издержки по сравнению с традиционным подходом на 25%.

На первом этапе новое направление будет включать в себя услуги по хостингу и сопровождению всех типовых конфигураций программных продуктов 1С. Сервис будет актуален как для крупных компаний, которым важен централизованный доступ к ИТ-системам и кастомизированная доработка программ 1C, так и представителей среднего бизнеса. Они смогут значительно сократить затраты на поддержание работоспособности систем 1С.

«Мы видим кратный рост спроса на облачные решения в Псковской области. При этом бизнес интересует не только хранение данных, но и полноценная организация рабочих процессов с использованием привычных инструментов. Поэтому сотрудничество с 1С имеет для нас стратегическое значение. На первом этапе облачная реализация позволит нашим заказчикам работать с программами, передав на аутсорсинг организацию инфраструктуры и комплексное сопровождение 1С. В дальнейшем наши клиенты смогут воспользоваться всеми преимуществами аренды программного обеспечения 1С из облака», - отметила директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Провайдер предоставит вычислительные ресурсы, оптимизированные под работу с системами 1С. Команда сертифицированных специалистов будет оказывать круглосуточную техническую поддержку систем в облаке. По запросу клиентов эксперты доработают и внесут изменения в функциональность программ с учетом индивидуальных требований. Персональные консультанты окажут помощь в настройке, освоении программ и решении сложных вопросов пользователей при работе с системами 1С.

Кроме того, провайдер обеспечит резервное копирование данных и их оперативное восстановление. Подключение к облаку будет осуществляться через защищенные каналы связи МТС.

О новом направлении 1С

Услугами можно воспользоваться на всей территории страны. Хостинг для программ 1С осуществляется по модели IaaS, которая предполагает оптимальную реализацию конфигураций 1С. Заказчики могут приобрести лицензии 1С, а также заменить аппаратные ключи для рабочего места на программные. В рамках направления осуществляется подключение клиентов к официальной поддержке 1С.

Для клиентов организована выделенная линия консультаций 1С и сформирована команда сертифицированных специалистов. Команда проектного офиса облачного бизнеса МТС обслуживает все основные типовые конфигурации, например, 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:Управление Торговлей, 1С:Розница, 1С:Документооборот, 1С:Управление Нашей Фирмой.

Стоимость услуг по внедрению рассчитываются индивидуально, и зависит от занимаемого объема облака и технических требований заказчиков. Стоимость программных продуктов устанавливаются компанией 1С.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Экосистеме доверяют свыше двух тысяч представителей крупного бизнеса. Среди клиентов: Группа «Дымов», лесопромышленный холдинг Segezha Group, нефтедобывающая компания «Салым Петролеум», группа компаний «Кортрос», ABBYY, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании. Экосистема включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерных вычислений, баз данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисов и другим.

О компании 1С

Компания 1С специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. Из разработок 1С наиболее известна система программ «1С:Предприятие», построенная на инновационной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, масштабируемость и производительность корпоративных решений, работу в режиме облачного сервиса и на мобильных устройствах. «1С:Предприятие» успешно применяется для автоматизации управления и учета более чем в 1 500 000 организаций, от малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций и госструктур. Система лидирует на рынке ERP в России по количеству автоматизированных рабочих мест.