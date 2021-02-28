Общество

Концерт в память о бойцах 6-й роты прошел в 76-й дивизии ВДВ

Концерт в память о бойцах 6-й роты прошел в культурно-досуговом центре 76-й десантно-штурмовой дивизии в деревне Череха Псковского района 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Слушателями концерта стали семьи погибших бойцов, представители власти и духовенства, общественники и военнослужащие.

К собравшимся обратился заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России Виктор Купчишин, который рассказал, что с целью увековечивания подвига героев-десантников в стране установили 93 бюста и памятника, 74 мемориальные доски, 86 улицам, образовательным учреждениям и юнармейским отрядам присвоили имена бойцов 6-й роты, именами десантников названы улицы и аллеи героев в местах их рождения.

От имени командующего ВДВ Виктор Купчишин передал низкий поклон и признательность семьям бойцов и всем, кто принимал участие в организации памятных мероприятий в этом и в 2020 годах.

Кроме того, Виктор Купчишин заявил, что командующий ВДВ Андрей Сердюков взял на контроль все обращения родственников бойцов 6-й роты, озвученные первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю Генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. «Окажем максимально посильную помощь», - заверил он.



Затем зрителям показали фильм о погибших гвардейцах-десантниках, состоялись выступление оркестра и показ концертных номеров.

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции в Чечне 6-я парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии приняла бой с многократно превосходящими силами террористов.



Указом президента за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоили звание Героя России, из них 21 - посмертно. 68 солдат и офицеров наградили орденом Мужества, 63 из них – посмертно.