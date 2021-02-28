Экс-проректор ПсковГУ Инна Андреянова ушла работать в НовГУ

Экс-директор института непрерывного образования ПсковГУ, заместитель председателя Общественной палаты Псковской области, кандидат юридических наук Инна Андреянова стала начальником управления развития компетенций Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. Соответствующая информация опубликована на сайте университета.
Инна Андреянова. Фото Татьяны Родиной / проект ЦДИ «Модное преображение»
Инна Андреянова стала сотрудницей НовГУ с конца января 2021 года. Также она является председателем Псковского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское общество "Знание"».
Напомним, с приходом на должность ректора ПсковГУ Натальи Ильиной полностью сменился состав проректоров вуза и деканов.