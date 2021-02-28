Общество

Губернатор поручил определиться с кандидатурой руководителя соцгородка под Псковом

Сегодня, 1 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, посвященное вопросам строительства социального городка в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В обсуждении наиболее острых вопросов реализации проекта приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, заместитель губернатора Василий Осипов, руководство профильных комитетов, а также представители подрядной организации.

На площадке социального городка ранее возвели три жилых корпуса и административный блок, где сейчас ведутся электромонтажные и штукатурные работы. В еще двух строящихся корпусах идет кладка стен, устройство перегородок, прокладка части инженерных сетей.

Сергей Грахов проинформировал, что в настоящее время первоначальный проект социального городка доработан и прошел через государственную экспертизу. Сметную стоимость увеличили почти на 100 млн рублей. В настоящее время новую проектную документацию передали подрядчику для работы.

«Январь мы находились в графике, февраль - шли с опережением. Мы будем стараться находиться в графике и дальше. Будем форсировать работы. Постараемся сдать объект раньше срока. Ответственность перед регионом мы понимаем. Все руководство сейчас на площадке», - заверил представитель подрядной организации Дмитрий Назаров.

Глава региона поинтересовался, сколько сейчас рабочих находится на площадке. Дмитрий Назаров отметил, что на объекте 43 человека. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к отделочным работам в готовых корпусах. К апрелю число рабочих на площадке увеличат до 60 человек. Губернатор в свою очередь уточнил, что мешает уже сейчас вывести на объект дополнительные рабочие силы. Дмитрий Назаров отметил, что сейчас завершаются штукатурные и штрабильные работы, только после этого можно приступать к внутренней отделке корпусов. Кроме того, по его словам, учитывая погодные условия, скоро можно будет начать работы по благоустройству.

Особое внимание Михаил Ведерников обратил на то, что уже сейчас необходимо приступить и к формированию штата. В частности, поручил в ближайшее время определиться с кандидатурой руководителя, чтобы тот имел возможность уже на этапе строительства принимать активное участие в создании учреждения. По замечанию Михаила Ведерникова, такой подход позволит заранее снять многие вопросы по организации работы социального городка. Вера Емельянова согласилась, что коллектив необходимо не только заранее сформировать, но и организовать отбор специалистов, провести необходимое обучение.

«Нам важно реализовать объект в максимально короткие сроки. Решение о выделении дополнительных средств председателем правительства РФ принято. Сейчас нам надо прорабатывать вопрос с Минтрудом», - отметил глава региона и поручил скорректировать график строительно-монтажных работ.

Губернатор также обратил внимание, что совещания по реализации этого проекта будут проводиться регулярно, с периодическим выездом на объект.

Напомним, в середине февраля строительную площадку социального объекта посетил председатель правительства России Михаил Мишустин, который находился с рабочим визитом в регионе. По итогам осмотра премьер-министр оценил проект и пообещал оказать поддержку для его скорейшего завершения.