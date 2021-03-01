Общество

В облздраве рассказали о низкой укомплектованности участковой службы в великолукской поликлинике

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко указала на низкую укомплектованность участковой службы в великолукской поликлинике №1. Об этом она сообщила на сайте губернатора, отвечая на обращение местной жительницы.

Женщина поинтересовалась, почему в Великих Луках не организована работа по выдаче справок об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями на доврачебном этапе и как получить такую справку без очереди к терапевту.

«В связи с низкой укомплектованностью участковой службы, в том числе отсутствием специалиста в кабинете доврачебного приема, поликлиника №1 ГБУЗ ПО "Великолукская межрайонная больница" не располагает отдельным специалистом по выдаче медицинских справок», - пояснила Марина Гаращенко.

Справку об отсутствии контактов с инфекционными больными можно получить у участкового врача-терапевта. Прием осуществляется по предварительной записи, в связи с чем исключается длительность ожидания приема, добавила она.