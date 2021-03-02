Общество

В Пустошке развеяли слухи о сносе районной поликлиники

Судьбу пустошкинской поликлиники обсудили на встрече председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо и заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Елена Киселык 3 марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил Дмитрий Зарембо.

Ранее депутаты озвучивали комитету по здравоохранению области обеспокоенность по поводу слухов о сносе районной поликлиники и создания новой амбулатории в районе.

Фото: сообщество «Пустошка – новости района» в социальной сети «ВКонтакте»

Как пояснил Дмитрий Зарембо, слухи были вызваны тем, что по нормативным документам степень износа здания пустошкинской поликлиники составляла 100%. Для проверки этих данных в феврале за счет средств областного комитета по здравоохранению произвели расчет степени износа здания поликлиники, который, согласно проведенной экспертизе, составил 70%. По федеральной программе такой показатель позволяет произвести капитальный ремонт здания вместо строительства новой амбулатории.



В начале марта комитет по здравоохранению направил письмо в Министерство здравоохранения РФ с просьбой сохранить поликлинику и провести в ней капитальный ремонт за счет строительства новой амбулатории.



На прошедшей встрече также обсудили вопрос о сохранении медицинского персонала в пустошкинский поликлинике. «Сокращения медицинского персонала в поликлинике района не будет», - констатировал Дмитрий Зарембо по итогам разговора.