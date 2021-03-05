Общество

МТС запустит пилотную пользовательскую сеть 5G в Санкт-Петербурге летом

МТС планирует летом 2021 года запустить пользовательскую пилотную сеть 5G в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил директор МТС в Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин в своем аккаунте в Facebook.

«Когда мы запускали пилотную зону 5G в Кроншдате, к нам часто приходили с вопросами – можно ли протестировать сеть обычным пользователям, - написал он. - Но у той сети была другая задача. Открою секрет, в наших планах запустить аналогичные зоны и в Петербурге уже этим летом. Наша команда отобрала больше десяти популярных у петербуржцев мест, где будет доступна сеть нового поколения».

Павел Коротин рассказал, что петербуржцев с 5G-совместимыми смартфонами пригласят для участия в массовом пилоте. «Они получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети и оценить разницу в возможностях – скорости загрузки тяжелого контента, просмотре видео в UHD-качестве, сервисах виртуальной и дополненной реальности. Ждите новостей», - сказал он.

Кроме того, сегодня, 5 марта, в Москве запустили первую пилотную сеть 5G именно для пользователей в 14 популярных локациях города, добавил Павел Коротин.