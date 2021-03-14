Общество

В ПФР рассказали, как и кому назначаются пенсии по старости в 2021 году

В 2021 году пенсии по старости назначаются в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УПФР в городе Пскове и Псковском районе, это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения, родившиеся в первом полугодии, которые выйдут на пенсию во второй половине года (после 1 июля).

Также в 2021 году требование к минимальному страховому стажу составляет 12 лет при наличии не менее 21 индивидуального пенсионного коэффициента.

Управление ПФР города Пскова и Псковского района оказывает содействие гражданам в истребовании документов, подтверждающих стаж и заработок, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в случае, если такие документы заявитель не представил по собственной инициативе. Такая работа проводится в целях реализации пенсионных прав граждан.

Документы истребуют направлением запросов работодателям, в государственные и муниципальные органы власти, в архивные учреждения, в компетентные органы иностранных государств.

Отмечается, что гражданам на протяжении трудовой жизни необходимо контролировать свой индивидуальный лицевой счет в ПФР. Делать это можно в личном кабинете на сайте ПФР, через портал госуслуг или в клиентских службах УПФР.

Полная информация на индивидуальном лицевом счете позволит гражданам подать заявление на назначение пенсии в электронном виде с отметкой «назначить по данным индивидуального лицевого счета», а специалистам УПФР - назначить пенсию своевременно и в полном объеме.

«Обращаем внимание, что крайне важно заранее позаботиться о том, чтобы на дату возникновения права на пенсию в наличии были все необходимые документы, а их содержание и оформление соответствовало законодательно установленным требованиям», - отметили в пенсионном фонде.

Управление ПФР в городе Пскове и Псковском районе настоятельно рекомендует гражданам обращаться по вопросу назначения пенсии заблаговременно - не менее чем за год до даты наступления права.