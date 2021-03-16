Общество

К пенсии опекунов инвалидов с детства добавят около двух тысяч рублей

Родителям, являющимся опекунами недееспособных инвалидов с детства, устанавливают повышенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Закон о порядке установления доплат родителям (опекунам) инвалидов с детства, который защищает права родителей-пенсионеров, ухаживающих за совершеннолетними инвалидами с детства, признанными недееспособными (независимо от возраста недееспособного гражданина), вступил в силу с 24 февраля.

Фиксированную выплату назначают родителю (опекуну) к страховой пенсии по старости или по инвалидности в размере одной трети фиксированной выплаты, она составляет 2014,82 рубля.

В законе подчеркивается, что опекаемые не должны при этом находиться на полном государственном обеспечении, то есть проживать в интернатах. При установлении повышенной фиксированной выплаты учитываются и другие члены семьи, находящиеся на иждивении родителя (опекуна), на них также назначается выплата, но общее количество таких иждивенцев не может быть больше трех, включая недееспособного инвалида с детства.