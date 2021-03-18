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Общество

Псковским НКО напомнили о необходимости вовремя сдать отчеты

18.03.2021 16:50|ПсковКомментариев: 0

Срок представления ежегодной отчетности о деятельности некоммерческих организаций за предыдущий год истекает 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления министерства юстиции РФ по Псковской области.

Некоммерческие организации всех организационно-правовых форм должны предоставить отчеты о своей деятельности за 2020 год по формам, утвержденным приказом министерства юстиции Российской Федерации от 16.08.2018 №170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».

Общественным объединениям в отчетности необходимо предоставить:

  • Информационное письмо о продолжении своей деятельности (с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц)
  • Отчет по форме №ОН0003 (информация об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании. Если в отчетном периоде общественное объединение не получало денежных средств от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, то форма №ОН0003 представляется с прочерками или нулями)

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в управление заявление о соответствии некоммерческой организации пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и о продолжении деятельности.

Иные некоммерческие организации, за исключением указанных выше, обязаны представлять:

  • Отчет по форме №ОН0001 (о деятельности некоммерческой организации, персональном составе ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства)
  • Отчет по форме №ОН0002 (о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства)

Способы представления отчетности:

  1. Представляются лично по адресу: город Псков, улица Гоголя, 4, 1 этаж, кабинет №4, отдел по делам некоммерческих организаций.
  2. Направляются почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 180000, город Псков, улица Гоголя, 4.
  3. Путем размещения на информационных ресурсах Минюста России, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России или официальные сайт управления в порядке, предусмотренном приказом Минюста России «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций».

«За непредставление или несвоевременное представление отчетов в установленный срок в отношении некоммерческих организаций будут применены меры административного воздействия в соответствии со статьей 19.7. КОАП РФ», - напомнили в управлении.

Телефон для справок: 56-66-26.

Теги: #Минюст #отчет #некоммерческие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
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