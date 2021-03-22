Общество

Псковичи выписали более 20 тысяч печатных изданий на второе полугодие

Жители Псковской области оформили на второе полугодие 2021 года уже более 4 тысяч подписок в рамках досрочной подписной кампании - это 20 тысяч печатных изданий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Досрочная подписная кампания началась 1 февраля и продлится до 31 марта. В этот период оформить подписку можно на сайте Почты России и в мобильном приложении. Навигация сервисов позволяет выбрать журналы и газеты по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и с помощью почтальона на дому.

В акции участвуют больше 1,2 тысячи изданий – 445 газет и журналов федерального значения, 2 региональных и 31 районное печатное издание. Это бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие.

«Благодаря развитой логистической инфраструктуре, Почта России доставит журналы и газеты даже в самые труднодоступные населенные пункты нашей области», – отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

Кроме того, клиенты Почты России могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов, детских домов, ветеранам или пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акций «Дерево добра» и «Подпиши соседа» необходимо выбрать регион, социальное учреждение, либо указать почтовый адрес получателя.