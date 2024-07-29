Общество

Александр Котов: Во все время воины-десантники были примером беззаветного служения Отечеству

Воинов-десантников, ветеранов Воздушно-десантных войск с Днём Воздушно-десантных войск России от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«"Крылатая пехота" является символом отваги, доблести и патриотизма. Во все время воины-десантники были примером беззаветного служения Отечеству и верности воинскому долгу – Воздушно-десантные войска всегда там, где необходимо защищать безопасность страны и национальные интересы», - сказал Александр Котов.

Спикер областного Собрания отметил, что сегодня военнослужащие базирующейся в Пскове 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. «Настоящие профессионалы военного дела и истинные патриоты России действуют чётко и слаженно, демонстрируя героизм, несгибаемый характер, легендарное десантное братство, с честью продолжают доблестные традиции, заложенные предшествующими поколениями. Слава героям! Слава Воздушно-десантным войскам России! С Днём ВДВ!» - заключил Александр Котов.