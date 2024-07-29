Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Банщикам» закон не писан?
О сохранении лесов лесов и водоёмов
Розыгрыш билетов «Ози: Голос джунглей» 
Другой век псковских аграриев
Лавандовая музыкальная феерия
обзор
Без срока давности
Господин Рейтингомер
Легкий пар: готовь баню летом
новый взгляд на бизнес
«Чистая вода» в Псковской области
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
карта отдыха и туризма
привлекательность работы на земле
Жизненно важный онлайн
 
 
 
ещё Политика 29.07.2024 17:500 Рейтингомер: новый митрополит, первая жертва выборов и камбэк недели 02.08.2024 13:001 Подготовку к выборам обсудили на встрече Медведева с фракцией «Единой России» 31.07.2024 18:410 Порядок представления списка наблюдателей при выборах в округах утвердили в Псковской области 31.07.2024 11:350 Завершён этап регистрации кандидатов на выборы депутата Псковской гордумы и главы Гдовского района 30.07.2024 19:470 «Гонки по вертикали»: Псковская предвыборная олимпиада, КПРФ против КПРФ и ротация митрополитов. ВИДЕО 29.07.2024 19:050 Рейтингомер: новый митрополит, первая жертва выборов и камбэк недели. ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 29.07.2024 13:390 Пропавшую девятнадцатилетнюю псковичку нашли погибшей 30.07.2024 10:460 Какой будет погода в августе в Псковской области, рассказали в МЧС 01.08.2024 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 01.08.2024 13:193 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 28.07.2024 22:590 В Пскове пропала 19-летняя девушка с татуировками
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Подготовку к выборам обсудили на встрече Медведева с фракцией «Единой России»

02.08.2024 13:00|ПсковКомментариев: 1

Итогам работы «Единой России» в Госдуме в весеннюю сессию, планам на осеннюю сессию и подготовке к Единому дню голосования была посвящена встреча председателя партии Дмитрия Медведева с представителями фракции. Участие во встрече принял председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции Владимир Васильев, врио секретаря Генсовета Владимир Якушев, депутаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского реготделения партии. 

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

«Сессия была насыщенной. Принят 331 закон. Из них 128 – инициированы депутатами «Единой России». Основную повестку работы партии определяли задачи послания президента и исполнения нашей народной программы», – отметил Дмитрий Медведев.

Он выделил самые значимые решения партии. В первую очередь, реформирование налоговой системы.

«Это дополнительные доходы на реализацию масштабных социальных программ и шаг в сторону большей справедливости, который в нашем обществе назрел», – сказал председатель «Единой России».

Он остановился на изменениях в бюджет, принятие которых обеспечила фракция и которые дали возможность расширить финансовую помощь регионам, продлить льготную ипотеку, увеличить выплаты учёным, педагогам, классным руководителям. Работа над подготовкой корректировок шла в координации с правительством.

«Приоритетным направлением для "Единой России" остаётся поддержка участников СВО и членов их семей. Было 34 инициативы партии», – напомнил Дмитрий Медведев.

Ещё одно важное решение – индексация пенсий работающим пенсионерам.

«По многочисленным просьбам граждан и по решению президента эта мера принята. Она восстанавливает справедливость в отношении большого количества людей», – подчеркнул он.

Дмитрий Медведев отметил, что в осеннюю сессию «Единая Россия» сосредоточится, в первую очередь, на подготовке федерального бюджета. Сейчас идёт работа по согласованию его параметров с правительством. По этому вопросу партия проведёт заседание программной комиссии.

«Бюджет должен быть ориентирован на достижение национальных целей, которые обозначил президент. Это позволит исполнять социальные обязательства государства. И, конечно, будет работать на победу в СВО. Проект федерального бюджета должен иметь возможность реализовать все положения народной программы», – сказал председатель «Единой России».

Помимо этого, продолжится работа по поддержке участников спецоперации и их семей, совершенствованию законодательства в сфере занятости и миграционного законодательства.

Во время парламентских каникул «Единая Россия» сосредоточится на подготовке к ЕДГ-2024. Дмитрий Медведев поручил фракции подключиться к этой работе.

«В этом году пройдёт 74 крупные кампании в 45 регионах и множество небольших кампаний различного уровня. Важно, чтобы партия продемонстрировала высокие стандарты ведения агитационной работы, как мы всегда и делаем, предоставила избирателям конкретные отчеты о реализации народной программы в каждом регионе», – сказал он.

Председатель партии призвал оказать поддержку новым кандидатам, которые избираются от «Единой России». Особенно – фронтовикам.

«Их у нас 380 человек в разных регионах (на выборах всех уровней – ред.). Эти люди пользуются высоким уважением и доверием. Наша задача дать им максимальный практический опыт партийной работы и обеспечить информационную поддержку», – сказал Дмитрий Медведев.

Отдельно он отметил предстоящую подготовку к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2026 году.

«Ко всем действующим депутатам, которые примут решение переизбираться, будут предъявляться самые высокие требования. Вне зависимости от прежних заслуг и статуса», – подчеркнул председатель «Единой России».

Предстоит расширять работу в регионах, укреплять связь с партийными первичками.

«Живое общение никто не отменял, на этом всегда зиждился успех нашей партии в ходе избирательных кампаний», - сказал Дмитрий Медведев.

Особое внимание он поручил уделять подготовке законодательных инициатив. Они должны быть качественно проработаны, юридически выверены, согласованы с федеральными органами власти, экспертами.

«Три года назад мы приняли решение использовать такой механизм для законопроектов перед их внесением в Госдуму. Значительная роль в координации этой работы принадлежит Генсовету, Президиуму и временно исполняющему обязанности секретаря Генсовета Владимиру Якушеву. Он готов к постоянному взаимодействию», – отметил Дмитрий Медведев.

В заключение он подчеркнул, что «Единая Россия» должна обнародовать только такие решения, которые прошли обсуждение на площадке партии.

«Нужно соизмерять наши возможности. Мы всегда говорили, что мы партия дела, что не даем пустых обещаний. Этой линии мы должны придерживаться в будущем», – заключил Дмитрий Медведев.

«Мы с коллегами завершили весеннюю сессию Госдумы. Приняли 331 закон, из около 40% инициатив были разработаны "Единой Россией". Работу по реализации положений послания президента продолжим в рамках осенней сессии, которая начнется уже 3 сентября. В приоритете будет поддержку участников СВО и членов их семей, многодетных семей, а также работа над главным финансовым документом страны – бюджетом на ближайшие три года. Формирование бюджета всегда колоссальный труд: предстоит провести множество обсуждений и согласований с тем, чтобы сделать его максимально сбалансированным и направленным на развитие нашей страны в условиях беспрецедентного санкционного давления», - подчеркнул депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский. 

Он добавил, что еще один приоритет на осень – работа с первичным партийным звеном. На 19 сентября запланировано  заседание совета первичных отделений. На федеральном уровне 2024-й год «Единая Россия» объявила годом первичных отделений партии. В Псковской области зарегистрировано 539 первичных отделений «Единой России», они объединяют 9214 членов партии и 4403 сторонников. 

Как отметил Александр Козловский, особое внимание будет уделено реализации государственных программ, их сейчас 51. «При Госдуме создана комиссия по контролю за реализацией государственных программа, первое заседание провели накануне. Нам предстоит выстроить системную работу по сопровождению реализации госпрограмм, с тем чтобы они выполнялись более эффективно, а также усилить контроль за изменением ключевых параметров госпрограмм. Также предстоит принять новую процедуру участия парламента в согласовании и утверждении всех государственных программ», - сказал парламентарий.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Большинство острых отравлений в Псковской области происходят из-за лекарств. Занимаетесь ли вы самолечением?
В опросе приняло участие 131 человек
02.08.2024, 14:180 «Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях. ВИДЕО 02.08.2024, 14:010 Фотофакт: Дерево рухнуло в Ботаническом саду в Пскове 02.08.2024, 13:540 Подбросил голову свиньи: пскович держит в страхе бывшую жену и ребенка 02.08.2024, 13:410 Митрополит Матфей 3 августа совершит богослужение в Троицком соборе
02.08.2024, 13:270 «Школа фермера» начала набор учеников в Псковской области 02.08.2024, 13:210 Александр Борисов о новых законах, комиссии по контролю за реализацией госпрограмм и задачах на осеннюю сессию 02.08.2024, 13:080 Мужчина со светло-русыми волосами пропал в стругокрасненской деревне Цапелька 02.08.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Ольгой Тимофеевой
02.08.2024, 13:001 Подготовку к выборам обсудили на встрече Медведева с фракцией «Единой России» 02.08.2024, 12:520 Псковский парашютист побил рекорд на всероссийским чемпионате ВС в Самаре 02.08.2024, 12:330 Кто воду мутит? 02.08.2024, 12:310 Причины двухнедельного отключения горячей воды перечислили в «Псковских тепловых сетях»
02.08.2024, 12:240 «Пастырь»: Ильин День. ВИДЕО 02.08.2024, 12:170 Порядка десяти водоемов в Псковской области признаны непригодными для купания 02.08.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях 02.08.2024, 11:590 Постройка сгорела на острове имени Залита в Псковском районе
02.08.2024, 11:490 Александр Котов: Во все время воины-десантники были примером беззаветного служения Отечеству 02.08.2024, 11:340 Не купаться и не работать: что запрещено делать в День Илии Пророка 02.08.2024, 11:250 «Чай втроем»: Ольга Тимофеева о стопроцентном счастье, детском каскадерстве и гаданиях на суженого 02.08.2024, 11:190 Псковская область заняла 21 место в рейтинге регионов по динамике промышленного производства
02.08.2024, 11:060 Гражданина из Южной Азии осудили в Печорах за организацию незаконной миграции 02.08.2024, 10:540 Жительница Пскова отсудила 357 000 рублей за нарушение ее прав при покупке кухни 02.08.2024, 10:461 Пассажирка мотоцикла погибла в результате ДТП в Великих Луках 02.08.2024, 10:430 «Прессинг»: Кровавые СМИ, работники пера и топора, посещалка на трагедиях
02.08.2024, 10:290 Торжественный молебен состоялся в псковском храме Александра Невского в День ВДВ 02.08.2024, 10:190 Дверь на чердак горела в многоквартирном доме в Пскове 02.08.2024, 10:110 Опыт создания Музея оккупации представит Псковская область на окружном форуме «Без срока давности» 02.08.2024, 10:100 Артиллерийский снаряд обнаружили в великолукской деревне Бор-Лазава
02.08.2024, 09:530 Арестованный в Пскове белорус жарил на Вечном огне найденную в мусорном контейнере рыбу 02.08.2024, 09:450 Полезная «побочка» 02.08.2024, 09:370 В Пскове ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей — опрос 02.08.2024, 09:261 День Воздушно-десантных войск отмечают в России
02.08.2024, 09:150 Рост числа людей с ожирением может негативно отразиться на демографии – эндокринолог 02.08.2024, 09:030 Сотрудник Псковского музея-заповедника выступил на сессии проекта «Без срока давности» в Санкт-Петербурге 02.08.2024, 08:400 Великолукская поэтесса Светлана Размыслович награждена нагрудным знаком «За милосердие и благотворительность» 02.08.2024, 08:200 Центробанк рассмотрит свободное ценообразование по ОСАГО
02.08.2024, 08:000 Более 16 км дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтировали по дорожному нацпроекту 02.08.2024, 08:000 Билеты на предпоказ мультфильма «Ози: Голос джунглей» разыгрывает радио ENERGY в Пскове 02.08.2024, 07:400 Ставки по ипотечным кредитам подняли в конце июля 02.08.2024, 07:201 Российские ученые разработали соединение, подавляющее развитие опухолей мозга
02.08.2024, 07:000 Более 100 тысяч импортных саженцев растений не пропустили через границу в Печорском районе 01.08.2024, 22:004 Доля автомобилей старше 10 лет в России превысила 70% 01.08.2024, 21:400 Законные требования к организации квестов для детей перечислила юрист 01.08.2024, 21:200 Росгвардейцы почтили память героев Первой мировой войны в Пскове
01.08.2024, 21:000 Псковскую область на фестивале «Миссис Россия» представят сразу две участницы 01.08.2024, 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 01.08.2024, 20:400 «Три мудреца»: Запахло ли в воздухе миром? ВИДЕО 01.08.2024, 20:200 Почему банкротство стало доступнее, рассказали в эфире «ПЛН FM»
01.08.2024, 20:000 «Люди и храмы»: фотоконкурс открылся в Пскове 01.08.2024, 19:540 ВТБ узнал, сколько россиян готовы копить вместе с близкими 01.08.2024, 19:402 В рамках проекта «Экомышление» в Псковской области запланированы 100 родительских собраний 01.08.2024, 19:190 45 тысяч человек приняли участие в научно-просветительском проекте «Поехали!»
01.08.2024, 19:000 Гражданка Германии за рулем Opel съехала в кювет в Куньинском районе 01.08.2024, 18:403 Спорт и политика: олимпийский баттхерт 01.08.2024, 18:353 Белоруса заключили под стражу в Пскове за использование Вечного огня для готовки 01.08.2024, 18:200 Сцены из жизни ссыльного Пушкина представили в мемориальном «Михайловском» доброхоты из Перми
01.08.2024, 18:040 Количество бригад увеличили в Псковской области для ускорения догазификации 01.08.2024, 17:550 «Пастырь»: Ильин День 01.08.2024, 17:470 Жителей Псковской области просят с пониманием относиться к «газовому десанту» 01.08.2024, 17:352 «Дневной дозор»: надо ли россиянам бойкотировать Олимпиаду?
01.08.2024, 17:250 Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией 01.08.2024, 17:161 Две школы хотят отремонтировать в Псковской области в 2024 году на сэкономленные от торгов средства 01.08.2024, 17:040 Что тормозит догазификацию в районах, рассказал Антон Дымов 01.08.2024, 16:530 Почти 30 км асфальта обновят на федеральной трассе Р-56 в Псковской области
01.08.2024, 16:410 Какие организации «прячут» должников, рассказали арбитражные управляющие в эфире «ПЛН FM» 01.08.2024, 16:340 «Существенный рывок»: темпы догазификации ускорились в Псковской области  01.08.2024, 16:162 Дожди и до +24 градусов прогнозируют в Псковской области 2 августа 01.08.2024, 16:090 «Банкротство и точка»: Роль службы судебных приставов в процедуре банкротства. ВИДЕО
01.08.2024, 16:011 «Вы трибуны видели, сколько там народу?»: тренер ФК «Псков» разделил мнение Аленичева о необходимости команды мастеров  01.08.2024, 16:000 Федеральные эксперты отметили высокую эффективность деятельности гарантийной организации Псковской области 01.08.2024, 15:420 Дежурная служба Росгвардии отмечает 33-ю годовщину со дня образования 01.08.2024, 15:282 ФСБ может возбудить дело по факту обнаружения поддельного масла в псковской больнице
01.08.2024, 15:123 Троих бывших сотрудников РЖД в Дно наказали за кражи нефтепродуктов 01.08.2024, 14:540 Первокурсники-курсанты в Пскове сразу после зачисления отправились на учебную базу 01.08.2024, 14:400 Регоператор обязан обеспечивать псковичей пакетами для мусора при бесконтейнерной схеме сбора отходов — УФАС 01.08.2024, 14:230 «Не нужно врать людям»: как закончилась сессия Госдумы и что сделали «Новые люди» для псковичей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru