Спорт

Псковский парашютист побил рекорд на всероссийским чемпионате ВС в Самаре

Спортсмен Псковского парашютного клуба Александр Иванов установил новый рекорд в упражнении «индивидуальная акробатика» на чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации по парашютному спорту. Соревнования прошли на базе самарского аэродрома «Кряж» с 24 по 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсмена.

Фото здесь и далее: представители Александра Иванова

Индивидуальная акробатика относится к классической дисциплине парашютного спорта. Спортсмен прыгает по команде с высоты 2200 метров на ориентир и в воздухе совершает комплекс фигур: четыре спирали и два сальто. С земли его снимают на камеру с десятикратным увеличением, а затем пять судей оценивают прыжок. Побеждает тот, у кого итоговое время со штрафом наименьшее.

«Иногда спортсменов разделяют лишь сотые доли секунды. Положение о рекорде по индивидуальной акробатике установлено с этого года, но планка уже высокая. Поздравляем Александра и желаем дальнейших побед», – заключил представитель.

Александр Иванов показал время 6,58 секунды.