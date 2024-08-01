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Мужчина со светло-русыми волосами пропал в стругокрасненской деревне Цапелька

02.08.2024 13:08|ПсковКомментариев: 0

35-летний Александр Щербаков пропал в деревне Цапелька Стругокрасненского округа. С 15 июля его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые короткие волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет, предположительно, в черную толстовку, синие джинсы, белые кроссовки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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