Происшествия

Мужчина со светло-русыми волосами пропал в стругокрасненской деревне Цапелька

35-летний Александр Щербаков пропал в деревне Цапелька Стругокрасненского округа. С 15 июля его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые короткие волосы, серо-голубые глаза. Мужчина был одет, предположительно, в черную толстовку, синие джинсы, белые кроссовки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.