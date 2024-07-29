Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Ольгой Тимофеевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы устраивают чайные посиделки с известными в нашем регионе персонами. Сегодня они поговорят по душам с вице-губернатором Псковской области Ольгой Тимофеевой. Специально для программы гостья студии предоставила много уникальных фотографий из своего личного фотоархива.

За просмотром фотографий гостья студии поделится самыми яркими воспоминаниями о детстве, проведенном в Белоруссии, расскажет о своей семье, о любимых увлечениях и своем профессиональном пути, в котором долгое время не было места для культуры.

Почему из всех инструментов, на которых можно было научиться играть в музыкальной школе, Ольга Тимофеева выбрала именно аккордеон? Чем Снежная королева лучше Снежинки? К чему приводят гадания на суженого? По каким симптомам можно определить, что Ольга Тимофеева злится? И какие приманки пускает в ход вице-губернатор, когда у нее появляется свободное время? Об этом и многом другом — в эфире.