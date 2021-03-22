Общество

О важности страховых взносов рассказали псковичам в ПФР

Контролировать своего работодателя в части уплаты страховых взносов призывают жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе межрайонного управления Пенсионного фонда Российской Федерации.

С 2002 года пенсионная система в стране перешла на страховой принцип, и размер пенсии за периоды работы с 1 января 2002 года стал зависеть от сумм страховых взносов, уплаченных за гражданина в Пенсионный фонд.

А за периоды работы до 2002 года размер пенсии рассчитывается исходя из продолжительности отработанного стажа и величины заработной платы. Стаж и зарплата каждого человека преобразуются по специальной формуле в его пенсионный капитал.

Сейчас на пенсию выходят граждане, имеющие значительный стаж до 2002 года — до 20 лет и более. И при назначении пенсии тем, кто родился в 1960-1970 годах и в начале 80-х, будут оцениваться пенсионные права в стаже и заработке.

Необходимость проведения такой оценки является основной причиной, по которой специалисты управления ПФР проводят заблаговременную работу с будущими пенсионерами, чтобы пенсия была назначена в кратчайшие сроки и в максимально возможном размере (цель - учесть абсолютно весь стаж и наиболее высокую зарплату).

Назначение пенсии происходит по данным индивидуального (персонифицированного) учета, поэтому вся информация о стаже и заработке должна быть отражена в индивидуальном лицевом счете гражданина (номер указан в СНИЛС).

Как известно, сведения о работе содержатся в трудовой книжке. Для отражения на лицевом счете ПФР с 2003 года проводит работу с организациями, чтобы те направляли в ПФР в электронном виде данные о стаже из трудовых книжек работников.

В настоящее время заключены соглашения с 2338 работодателями (предприятия, организации, ИП) областного центра и района ( 59,7 % от всех страхователей), которые являются надежными партнерами ПФР в заблаговременной работе по выходу на пенсию своих работников, отметили в УПФР.

Если сведения о стаже до 2002 года в лицевом счете отсутствуют, специалисты УПФР запрашивают самостоятельно.

В стаж включаются не только периоды работы, но и такие социально значимые периоды, как военная служба, в том числе по призыву, уход родителей за детьми до полутора лет, уход за инвалидами 1 группы, за детьми-инвалидами, за гражданами старше 80 лет, периоды получения пособия по безработице, периоды проживания жен военнослужащих в местностях, где они не смогли трудиться, и другие. Данные периоды засчитываются в стаж. Информацию о них специалисты УПФР вносят в лицевой счет (кроме периодов получения пособия по безработице, которые отражаются в лицевом счете службой занятости населения с 2001 года).

Всем гражданам управление ПФР рекомендует ознакомиться с информацией, имеющейся в лицевых счетах в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР или на портале госуслуг.

«Эта рекомендация относится не только к тем, кто станет пенсионером в ближайшие год-полтора, а ко всем работающим. Контролируйте своего работодателя в части уплаты страховых взносов в ПФР!» - подчеркнули в управлении.