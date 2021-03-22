Общество

Около трех тонн макулатуры собрали ученики 20-го лицея

Природоохранная акция «Сохраним вместе» завершилась в Естественно-математическом лицее №20 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

В акции приняли участие ученики всех классов, а также их родители и педагоги лицея. По итогам мероприятия собрали около 3 тонн макулатуры, большое количество использованных батареек и пластиковых крышек от бутылок.

В рамках акции школьники узнали, почему необходимо утилизировать батарейки и зачем давать бумаге вторую жизнь. Также ребята подготовили яркие информационные коллажи.

«Эковоспитание — тренд последних лет в образовании. Педагоги воспитывают в детях экологическое мышление, бережное отношение к природе и окружающей среде. Также у школьников формируют культуру обращения с отходами, привлекая внимание к раздельному сбору мусора», - добавили в лицее.