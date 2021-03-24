МТС назначила нового технического директора в Псковской области

Сергея Евдокимова назначили на должность технического директора филиала компании МТС в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
Сергей Евдокимов будет реализовывать стратегию технического развития МТС в Псковской области. В зону его ответственности войдут вопросы строительства и эксплуатации сетей компании в регионе. В числе приоритетных направлений - продолжение работы по расширению покрытия, в том числе в популярных туристических местах, вдоль трасс и в малых населенных пунктах, а также развитие сети МТС под нужды бизнес-клиентов и предприятий региона: создание выделенных зон LTE, развертывание сети для интернета вещей стандарта NB-IoT.
Также новый технический директор будет отвечать за реализацию программы цифровизации Псковской области в сотрудничестве с представителями региональных властей.
Сергей Евдокимов родился и вырос в Пскове. Окончил Ленинградский Институт авиационного приборостроения (ныне ГУАП) по специальности «радиоинженер». В МТС работает с 1999 года. В компании прошел путь от инженера до технического директора филиала в Мурманской области. До этого работал в компании IBM в должности сервисного инженера.
Женат, воспитывает двух детей.