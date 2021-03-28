Общество

Запись в первый класс по новым правилам стартует в регионах 1 апреля

1 апреля по всей стране стартует запись детей в первый класс. В этом году она впервые пройдет по новому порядку Минпросвещения - меняются сроки подачи документов и выпуска приказа о зачислении, расширился список «льготников», пишет «Российская газета».

Так, для семей, живущих на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении, дата старта записи одна - 1 апреля. Завершится прием заявлений и для тех, и для других 30 июня.

И если раньше школа должна была зачислить малыша в течение 7 дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после 30 июня. Впервые прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры.

А вот если ребенок живет не на приписанном к школе «участке», то подавать в нее заявление можно с 6 июля. Если места остались, ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить малыша в другую школу.

В большинстве регионов и крупных городах местные власти уже наладили запись первоклашек через порталы госуслуг: там уже опубликованы подробные инструкции для родителей, списки закрепленных территорий размещены на сайтах школ. В прошлые годы нагрузка на электронные сервисы была такой высокой, что некоторые порталы не выдерживали наплыва родителей - зависали и «падали».