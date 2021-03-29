Общество

Несколько дней осталось псковским семьям с детьми до 7 лет для подачи заявления на выплату

Семьям, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС по 31 марта текущего года, необходимо подать заявление на единовременную выплату 5 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

В отделении также отметили, что единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. Она составляет 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Большинство семей в Псковской области получили выплату автоматически еще в конце декабря на основании имеющейся в Пенсионном фонде информации.

«Всем семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, данная выплата была предоставлена в декабре прошлого года автоматически», - пояснили в ПФР.

В настоящее время работа продолжается. Пенсионным фондом по данным органов ЗАГС сформированы списки детей, родившихся с 1 июля 2020 года и позже (по 31 марта включительно), на которых единовременная выплата еще не произведена. В настоящее время территориальные органы ПФР информируют родителей (законных представителей) этих детей о необходимости подать заявление на выплату.

Если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, представлявшихся Пенсионным фондом в течение 2020 года , необходимо самостоятельно подать заявление.

«Заявление на выплату необходимо подать, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа президента, в период с 18 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года», - отметили в фонде.

Заявление необходимо подать до 31 марта включительно. Наиболее удобный способ подать заявление — воспользоваться порталом госуслуг. Также родители могут обратиться в клиентскую службу ПФР.

В Псковской области выплату получили более 53 тысяч детей на общую сумму более 267 млн рублей.

Подробную информацию о единовременной выплате на детей можно увидеть на официальном сайте ПФР по ссылке.