Общество

Таможня: Резко увеличилось количество автомобилей, следующих через ППУ «Невельский»

С 25 марта резко увеличилось количество автомобилей, следующих через ППУ «Невельский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Такая ситуация связана с тем, что с 25 марта по 20 апреля в Белоруссии ограничили движение грузовых машин по ряду автомобильных дорог республиканского и местного значения. В связи с ограничениями транспортные потоки большегрузов перераспределились, и теперь часть автомобилей, ранее въезжавших на территорию России через ППУ «Долосцы», следует через ППУ «Невельский».

«Количество автомобилей возросло почти в два раза и на данный момент в среднем составляет около 200 грузовых автомобилей в сутки, – отметил заместитель начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Псковской таможни Николай Новолодский. – Для сокращения очередей таможня принимает необходимые меры: увеличена численность должностных лиц и сокращаются сроки совершения операций».

Псковская таможня обращает внимание перевозчиков на сложившуюся ситуацию и рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута следования.