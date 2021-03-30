Таможня: Резко увеличилось количество автомобилей, следующих через ППУ «Невельский»

С 25 марта резко увеличилось количество автомобилей, следующих через ППУ «Невельский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской таможни.
Такая ситуация связана с тем, что с 25 марта по 20 апреля в Белоруссии ограничили движение грузовых машин по ряду автомобильных дорог республиканского и местного значения. В связи с ограничениями транспортные потоки большегрузов перераспределились, и теперь часть автомобилей, ранее въезжавших на территорию России через ППУ «Долосцы», следует через ППУ «Невельский».
Псковская таможня обращает внимание перевозчиков на сложившуюся ситуацию и рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута следования.