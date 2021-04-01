Общество

Великолукская школьница победила в конкурсе эссе по поправкам в Конституцию

Итоги конкурса эссе среди школьников по вопросам конституционного права подвели в Псковском филиале академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательной организации.

На конкурс «Роль и значение конституционных поправок 2020 года в жизни современного российского общества» учащиеся средних общеобразовательных школ Пскова, Великих Лук и всех районов Псковской области представили 82 работы. Кафедра государственно-правовых дисциплин вуза, выступившая организатором научного мероприятия, подвела итоги.

Победителем конкурса стала ученица средней школы №13 города Великие Луки Дарья Васильева (научный руководитель Алена Васильева). Второе место разделили учащиеся лицея «Развитие» города Пскова Владислав Белоцерковский (научный руководитель Галина Андреева), средней школы №7 имени В. Н. Пушкарева Островского района Анастасия Жогло (научный руководитель Анна Ковалева), Усть-Долысской средней школы Невельского района Павел Микол (научный руководитель Серафима Богданова).

Третье место также разделили учащиеся средней школы №9 имени А. С. Пушкина города Пскова Мария Петрова (научный руководитель Ольга Колмогорова), Гуманитарного лицея города Пскова Анастасия Лазарева (научный руководитель Светлана Жалейко), Чихачевской средней школы Бежаницкого района Александра Белова (научный руководитель Елена Андреева).

Победителя и призеров конкурса наградят дипломами, которые им направят по месту обучения.